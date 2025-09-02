Nestlé Aktie
|78,14EUR
|-2,12EUR
|-2,64%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach der Entlassung des Chefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Dass der Nahrungsmittelkonzern Laurent Freixe wegen einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin nach einem Jahr im Amt mit sofortiger Wirkung abgesetzt hat, sorge für neue Unsicherheit und dürfte die Aktie belasten, schrieb David Hayes in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die Berufung des langjährigen Nespresso-Chefs Philipp Navratil zu Freixes Nachfolger könnte bei einigen Investoren die Frage aufwerfen, warum Nestle erneut einen dauerhaften Chef aus den eigenen Reihen berufen habe, anstatt sich Zeit für eine umfassende Bewertung interner und externer Kandidaten zu nehmen./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
77,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75,49 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2,00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73,37 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,95%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
01.09.25
|ROUNDUP/Beziehung zu Mitarbeiterin: Nestlé entlässt Konzernchef (dpa-AFX)
|
01.09.25
|Schweiz: Nestlé entlässt Konzernchef Laurent Freixe wegen verschwiegener Beziehung zu Mitarbeiterin (Spiegel Online)
|
01.09.25
|Nestlé dismisses CEO Laurent Freixe after probe into ‘romantic relationship’ (Financial Times)
|
01.09.25
|Nestle entlässt Konzernchef Freixe - Nespresso-Leiter Navratil übernimmt (dpa-AFX)
|
29.08.25
|SMI aktuell: SMI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.08.25
|SIX-Handel SLI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
29.08.25
|SIX-Handel: SMI nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.08.25
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag (finanzen.at)