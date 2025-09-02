Nestlé Aktie

78,14EUR -2,12EUR -2,64%
Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.09.2025 06:57:49

Nestlé Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach der Entlassung des Chefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Dass der Nahrungsmittelkonzern Laurent Freixe wegen einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin nach einem Jahr im Amt mit sofortiger Wirkung abgesetzt hat, sorge für neue Unsicherheit und dürfte die Aktie belasten, schrieb David Hayes in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die Berufung des langjährigen Nespresso-Chefs Philipp Navratil zu Freixes Nachfolger könnte bei einigen Investoren die Frage aufwerfen, warum Nestle erneut einen dauerhaften Chef aus den eigenen Reihen berufen habe, anstatt sich Zeit für eine umfassende Bewertung interner und externer Kandidaten zu nehmen./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
77,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
75,49 CHF 		Abst. Kursziel*:
2,00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73,37 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
4,95%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten