AB InBev Aktie

51,64EUR 0,34EUR 0,66%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

10.10.2025 09:06:07

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. 2025 werde der Brauereikonzern das untere Ende der mittelfristig angestrebten Spanne für das organische Ergebniswachstum (Ebitda) von 4 bis 8 Prozent wohl gerade so erreichen, schrieb James Edwardes Jones in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Auch angesichts möglicher Aktienrückkäufe für mindestens 3 Milliarden US-Dollar und trotz erheblich negativer Wechselkursauswirkungen auf die Verschuldung sei die Bewertung attraktiv./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
51,70 € 		Abst. Kursziel*:
39,26%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
51,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,43%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

