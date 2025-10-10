AB InBev Aktie
|51,64EUR
|0,34EUR
|0,66%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. 2025 werde der Brauereikonzern das untere Ende der mittelfristig angestrebten Spanne für das organische Ergebniswachstum (Ebitda) von 4 bis 8 Prozent wohl gerade so erreichen, schrieb James Edwardes Jones in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Auch angesichts möglicher Aktienrückkäufe für mindestens 3 Milliarden US-Dollar und trotz erheblich negativer Wechselkursauswirkungen auf die Verschuldung sei die Bewertung attraktiv./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
51,70 €
|
Abst. Kursziel*:
39,26%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
51,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,43%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
|09:06
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|07:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
