AB InBev Aktie
|51,30EUR
|-0,14EUR
|-0,27%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti rechnet laut einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick mit einer volatilen Berichtssaison der europäischen Konsumgüterkonzerne. Sie bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBC und Imperial Brands./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
51,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
51,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Analysen
|07:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|07:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|07:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|51,30
|-0,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:42
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|09.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|09.10.25
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|09.10.25
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Alstom Neutral
|UBS AG
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG