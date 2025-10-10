AB InBev Aktie

51,30EUR -0,14EUR -0,27%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

10.10.2025 07:40:56

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat AB Inbev auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti rechnet laut einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick mit einer volatilen Berichtssaison der europäischen Konsumgüterkonzerne. Sie bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBC und Imperial Brands./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
51,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:40 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.25 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.25 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
