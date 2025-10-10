Sartorius Stedim Biotech Aktie
|188,70EUR
|-0,45EUR
|-0,24%
WKN DE: A2AJKS / ISIN: FR0013154002
Sartorius Stedim Biotech Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius Stedim auf "Neutral" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Matthew Weston sieht seine Umsatzschätzung für die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen der Sartorius-Tochter knapp unter der Konsensprognose, seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) hingegen ein wenig darüber. Der neue Sartorius-Chef Michael Grosse sollte sich zu den mittelfristigen Zielen und zur Strategie im ersten Halbjahr 2026 äußern. Für klare neue Ziele sei es aber noch zu früh, schrieb Weston in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
220,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
190,00 €
|
Abst. Kursziel*:
15,79%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
188,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,59%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotechmehr Nachrichten
|
01.10.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.25
|Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech (EQS Group)
|
21.07.25
|Ausblick: Sartorius Stedim Biotech zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.06.25
|Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A. (EQS Group)
|
17.06.25
|Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France (EQS Group)
|
16.04.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Sartorius Stedim Biotech auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
16.04.25
|Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited first quarter results for 2025 (EQS Group)