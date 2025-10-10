SAFRAN Aktie

299,40EUR -1,10EUR -0,37%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

<
10.10.2025 12:17:31

SAFRAN Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran vor Quartalsumsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Erlöse des Luftfahrt- und Technologiekonzerns dürften um 14 Prozent gestiegen sein, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dabei sollte sich vor allem das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft stark entwickelt haben./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
305,10 € 		Abst. Kursziel*:
14,72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
299,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,90%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:17 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
19.09.25 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
