SAFRAN Aktie
|299,40EUR
|-1,10EUR
|-0,37%
WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran vor Quartalsumsatzzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Die Erlöse des Luftfahrt- und Technologiekonzerns dürften um 14 Prozent gestiegen sein, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dabei sollte sich vor allem das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft stark entwickelt haben./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 02:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
305,10 €
|
Abst. Kursziel*:
14,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
299,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,90%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu SAFRAN S.A.mehr Analysen
|12:17
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|299,80
|-0,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:22
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|12:22
|Danone Buy
|UBS AG
|12:20
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12:19
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:17
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|11:41
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11:37
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|11:34
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:00
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:06
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|08:58
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08:54
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|08:20
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|08:17
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Brenntag Sell
|UBS AG
|07:42
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|07:41
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|09.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research