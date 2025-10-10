flatexDEGIRO Aktie
|30,56EUR
|-0,64EUR
|-2,05%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro mit "Buy" und einem Kursziel von 36,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Broker sei aufgrund seines dualen Marken-Ansatzes, der im Vergleich zu regionalen Brokern maßgeschneiderte Preis- und Produktangebote in ganz Europa ermögliche, gut positioniert für Marktanteilsgewinne, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 7 Prozent über den Konsensschätzungen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,08 €
|
Abst. Kursziel*:
17,44%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
30,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,44%
|
Analyst Name::
Amit Jagadeesh
|
KGV*:
-
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|11:41
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|30,40
|-2,56%
