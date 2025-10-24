Nestlé Aktie

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

24.10.2025 09:31:44

Nestlé Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Nach gut vier sehr schwierigen Jahren mit deutlichen Kursverlusten gebe es unter dem neuen Chef mit den jüngsten, starken Quartalszahlen nun die Hoffnung auf eine Trendwende, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die jüngste, deutliche Erholung der Aktie könnte sich aber als verfrüht erweisen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 20:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 01:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
79,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
80,24 CHF 		Abst. Kursziel*:
-1,55%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
80,33 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,66%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

