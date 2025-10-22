Nestlé Aktie
|88,52EUR
|-0,36EUR
|-0,41%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der Tenor eines Treffens mit dem Vorstandschef und der Finanzchefin sei insgesamt positiv gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag. Es sei keine Überraschung, dass es Zeit brauche, den Markt mit profitablem Wachstum wieder abzuhängen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 09:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
81,45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1,78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81,63 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,00%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
