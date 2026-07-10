Springer Nature Aktie
|18,16EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Nach einem starken, aber saisonal eher unbedeutenden ersten Quartal dürfte die solide Entwicklung des Medienunternehmens im zweiten Quartal angehalten haben, schrieb Steve Liechti in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht. Er hebt defensives Wachstum im Bereich wissenschaftliche Publikationen hervor./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18,12 €
|
Abst. Kursziel*:
71,08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70,70%
|
Analyst Name::
Steve Liechti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
03.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
03.07.26
|XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
03.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
02.07.26