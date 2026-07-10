Coca-Cola Aktie
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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 90 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern dürfte trotz eines uneinheitlichen Geschäftsumfeldes Widerstandsfähigkeit bewiesen und erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Andrea Teixeira in dem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die Konsumtrends seien anscheinend weiterhin stabil./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 22:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
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Unternehmen:
Coca-Cola Co.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
$ 90,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 82,63
|
Abst. Kursziel*:
8,92%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 82,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,92%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
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KGV*:
-
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