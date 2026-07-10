HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Nordex mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Windturbinenherstellers dürften die Markterwartungen moderat übertreffen, schrieb Richard Dawson am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick. Auch für die mittelfristigen Aussuchten bleibt er optimistisch./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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