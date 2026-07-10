Südzucker Aktie

10,94EUR -0,12EUR -1,08%
Südzucker für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.07.2026 14:07:43

Südzucker Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Südzucker von 12,00 auf 12,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Zahlen des ersten Geschäftsquartals seien nahezu erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Axel Herlinghaus am Freitag./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Halten
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
10,88 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
10,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)

mehr Nachrichten