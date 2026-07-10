NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto vor der Berichtssaison der europäischen Minenwerte von 8280 auf 8250 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Branchenpapiere würden zunehmend von der Bewertung gestützt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in seinem Sektorausblick. Das gelte insbesondere für Rio Tinto. Doch insgesamt dürfte sich die Kosteninflation negativ ausgewirkt haben./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 20:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST





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