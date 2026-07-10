Ahold Delhaize Aktie

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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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10.07.2026 13:22:10

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die größten europäischen Handelsmarken verlören an Relevanz und büßten Marktanteile an agilere Nischenanbieter ein, konstatierte William Woods am Donnerstag. Letztere nutzten die gesunkenen Markteintrittsbarrieren und profitierten von veränderten Verbraucherpräferenzen. Jene Faktoren, die das Wachstum der Megamarken einst befeuert hätten - Globalisierung und Digitalisierung - würden ihnen nun zum Verhängnis: Sie senkten Kosten, brächen traditionelle Vertriebs- und Marketingstrukturen auf, beschleunigten Produktzyklen und ließen Innovationen zur bloßen Massenware werden./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
35,78 € 		Abst. Kursziel*:
6,20%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
35,79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,17%
Analyst Name::
William Woods 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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