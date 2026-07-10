Unilever Aktie
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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5150 Pence auf "Hold" belassen. Analyst Tom Sykes geht davon aus, dass sich der Konsumgüterkonzern im zweiten Halbjahr eine "Trinkpause" gönnt, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Er rechnet mit guten Ergebnissen für das zweite Quartal, aber einem nachlassenden Schwung in Nordamerika und Indien./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Hold
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
51,50 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
45,72 £
|
Abst. Kursziel*:
12,64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
45,98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,02%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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