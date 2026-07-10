JOST Werke Aktie
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WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer dürfte von soliden Endmärkten profitiert haben und im Agrargeschäft von der Erholung in Nordamerika, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Das Umsatzwachstum dürfte aber wegen höherer Kosten nicht gänzlich unter dem Strich ankommen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
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Unternehmen:
JOST Werke AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
76,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
53,50 €
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Abst. Kursziel*:
42,06%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
53,70 €
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Abst. Kursziel aktuell:
41,53%
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Analyst Name::
Nicolai Kempf
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KGV*:
-
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