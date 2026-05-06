Pfizer Aktie
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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Pfizer mit einem Kursziel von 35 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe im ersten Quartal positiv überrascht und die Jahresziele bestätigt, schrieb Akash Tewari in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Letztere erschienen erreichbar./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 19:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Buy
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Unternehmen:
Pfizer Inc.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
$ 35,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 26,45
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Abst. Kursziel*:
32,33%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 26,33
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Abst. Kursziel aktuell:
32,93%
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Analyst Name::
Akash Tewari
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KGV*:
-
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