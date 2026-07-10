Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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10.07.2026 08:10:38

Rheinmetall Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie setzt in der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche nun vor allem auf den Bereich Rüstungselektronik, wie sie am Donnerstag schrieb. Sie erkor Leonardo mit einer frischen Kaufempfehlung zu einem Branchenfavoriten. Die Italiener hätten den größten Wertappeal. Im zivilen Bereich favorisiert sie Rolls-Royce als aussichtsreichsten Wert./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 300,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 002,20 € 		Abst. Kursziel*:
29,71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
999,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,13%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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