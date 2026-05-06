Pfizer Aktie
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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 29 US-Dollar belassen. Trotz eines weiteren deutlichen Rückgangs bei Corona-Lösungen habe der Umsatz zugelegt und die Markterwartung klar übertroffen, schrieb Elmar Kraus in einer Studie am Mittwoch. Der Pharmakonzern habe zudem ein umfangreiches Entwicklungsprogramm in der Indikation Fettleibigkeit./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Kaufen
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Unternehmen:
Pfizer Inc.
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Analyst:
DZ BANK
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Analyst Name::
Elmar Kraus
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Nachrichten zu Pfizer Inc.
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05.05.26
|ROUNDUP: Neue und alte Medikamente sorgen für überraschendes Wachstum bei Pfizer (dpa-AFX)
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05.05.26
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
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05.05.26
|Ausblick: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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28.04.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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24.04.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Pfizer Anlegern eine Freude (finanzen.at)
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21.04.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: Pfizer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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14.04.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Pfizer Inc.
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