FUCHS Aktie
|39,22EUR
|0,28EUR
|0,72%
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
10.07.2026 08:13:17
FUCHS SE VZ Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen Ende Juli überarbeitete Angelina Glazova ihr Bewertungsmodell für den Schmierstoffhersteller, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick schrieb./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Overweight
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,84 €
|
Abst. Kursziel*:
26,16%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,94%
|
Analyst Name::
Angelina Glazova
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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