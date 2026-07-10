HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken vorläufigen Quartalszahlen und der angehobene Ausblick untermauerten die zunehmende Wachstumsdynamik des Pharmazulieferers, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagnachmittag. Er erhöhte seine Schätzungen. Zudem begründete er das neue Kursziel mit der gestiegenen Branchenbewertung. Schott Pharma bleibe einer der Top-Branchenwerte mit einer günstigen Bewertung./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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