SCHOTT Pharma Aktie

20,10EUR 0,00EUR 0,00%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

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10.07.2026 07:52:18

SCHOTT Pharma Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken vorläufigen Quartalszahlen und der angehobene Ausblick untermauerten die zunehmende Wachstumsdynamik des Pharmazulieferers, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagnachmittag. Er erhöhte seine Schätzungen. Zudem begründete er das neue Kursziel mit der gestiegenen Branchenbewertung. Schott Pharma bleibe einer der Top-Branchenwerte mit einer günstigen Bewertung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,98 € 		Abst. Kursziel*:
20,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,40%
Analyst Name::
Christian Ehmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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