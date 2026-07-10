Sartorius vz. Aktie
|239,40EUR
|6,50EUR
|2,79%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 250 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen für die anstehenden Quartalszahlen und das Jahr lägen über dem Konsens, schrieb Harry Gillis in seinem Ausblick vom Donnerstagnachmittag. Am Markt werde diskutiert, ob der Labor- und Pharmazulieferer bereits mit dem Quartalsbericht oder erst später den Ausblick anheben könnte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
270,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
231,30 €
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Abst. Kursziel*:
16,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
240,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
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KGV*:
-
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