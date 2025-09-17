Sanofi Aktie
|79,78EUR
|0,67EUR
|0,85%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Neue Daten zu Brivekimig zur Behandlung entzündlicher Hautkrankheiten seien gut ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuellen Daten zu dem Präparat erschienen freilich nicht ganz so gut wie die zum Konkurrenzprodukt Bimzelx./mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
79,46 €
|
Abst. Kursziel*:
32,14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
79,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,61%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
|
11.09.25
|Advent strikes €4.1bn deal to sell generic drugmaker Zentiva to GTCR (Financial Times)
|
10.09.25
|Sanofi-Aktie fällt: China-Zulassung für Tzield (Dow Jones)
|
09.09.25
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
05.09.25
|Sanofi-Aktie dennoch höher: Berenberg passt Sanofi-Kursziel an - Kaufrating bleibt (dpa-AFX)
|
04.09.25
|MÄRKTE EUROPA/Weiterer Renditerückgang stützt - Sanofi sehr schwach (Dow Jones)
|
04.09.25
|ROUNDUP: Sanofi erzielt Testerfolg mit Neurodermitis-Mittel - Börse enttäuscht (dpa-AFX)
|
04.09.25
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stark unter Druck (Dow Jones)
|
04.09.25
|MÄRKTE EUROPA/DAX etwas erholt - Sanofi stzark unter Druck (Dow Jones)
|10:38
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|79,75
|0,81%
