Die Experten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Titel des heimischen Ölfeldausrüsters Scholler-Bleckmann (SBO) von 42,00 auf 36,00 reduziert. Die Kaufempfehlung "Buy" für die SBO-Aktie wurde von RCB-Analyst Oleg Galbur bestätigt.

Der Experte verweist in seiner jüngsten Einschätzung auf die gestärkte Bilanz des niederösterreichischen Unternehmens ungeachtet der schwierigen Marktbedingungen im 2. Quartal heuer. Die vorhandenen Bargeldreserven in Höhe von etwa 300 Mio. Euro nach der jüngsten Schuldschein-Emission geben zudem Spielraum für mögliche Akquisitionen.

Am Montagnachmittag notierten die SBO-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,39 Prozent bei 25,50 Euro.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

