adidas Aktie
|145,45EUR
|2,90EUR
|2,03%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach dem Innovationstag mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania schrieb in seinem am Freitag vorliegenden Resümee, dass der Sportartikelhersteller in einem gemischten Branchenumfeld gut unterwegs ist. Adidas gewinne Marktanteile und setze seine Strategie zielgerichtet um. Auch wegen der Wachstumsaussichten und der niedrigen Bewertung hält er sein optimistisches Votum für gerechtfertigt./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
143,15 €
|
Abst. Kursziel*:
39,71%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
145,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,50%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert mittags (finanzen.at)
|
24.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu adidas
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|145,55
|2,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:09
|Shelly Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:08
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:07
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.