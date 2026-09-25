EssilorLuxottica Aktie

143,55EUR -1,45EUR -1,00%
EssilorLuxottica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667

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25.09.2026 07:26:00

EssilorLuxottica Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 200 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton reduzierte seine Wachstumserwartungen für den Brillen- und Optikkonzern am Freitag um bis zu 170 Basispunkte. Er ist dabei konservativer geworden für die Smartbrillen der Franzosen nach dem Start von Metas eigener Marke. Feltons Ergebnisschätzungen bis 2028 sinken um bis zu 7 Prozent. Die aktuelle Aktienbewertung sieht der Experte im Einklang mit den neuen Schätzungen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
165,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
145,85 € 		Abst. Kursziel*:
13,13%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
143,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.09.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

EssilorLuxottica 142,75 -1,55% EssilorLuxottica

Aktuelle Aktienanalysen

09:27 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:09 Shelly Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:08 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:04 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:58 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:26 HelloFresh Neutral UBS AG
08:23 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:07 AXA Outperform RBC Capital Markets
08:02 adidas Outperform RBC Capital Markets
07:52 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
07:51 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:07 CANCOM Buy UBS AG
24.09.26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
24.09.26 Iberdrola Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 McDonald's Buy UBS AG
24.09.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
24.09.26 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 BP Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Tesla Neutral UBS AG
24.09.26 AB InBev Buy UBS AG
24.09.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
24.09.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 AUMOVIO Outperform Bernstein Research
24.09.26 ASOS Buy Deutsche Bank AG
24.09.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
24.09.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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