EssilorLuxottica Aktie
|143,55EUR
|-1,45EUR
|-1,00%
WKN: 863195 / ISIN: FR0000121667
EssilorLuxottica Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 200 auf 165 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton reduzierte seine Wachstumserwartungen für den Brillen- und Optikkonzern am Freitag um bis zu 170 Basispunkte. Er ist dabei konservativer geworden für die Smartbrillen der Franzosen nach dem Start von Metas eigener Marke. Feltons Ergebnisschätzungen bis 2028 sinken um bis zu 7 Prozent. Die aktuelle Aktienbewertung sieht der Experte im Einklang mit den neuen Schätzungen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Neutral
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
165,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
145,85 €
|
Abst. Kursziel*:
13,13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
143,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,94%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
Nachrichten zu EssilorLuxottica
Analysen zu EssilorLuxottica
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|15.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|142,75
|-1,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:27
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:09
|Shelly Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:08
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:04
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:07
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:02
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|CANCOM Buy
|UBS AG
|24.09.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|24.09.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.