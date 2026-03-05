Redcare Pharmacy Aktie
|46,88EUR
|0,22EUR
|0,47%
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach der Auswertung von
E-Rezept-Daten in Deutschland. Die Anzahl aktiver App-Nutzer von Redcare und DocMorris sei im Februar recht stabil geblieben. Die Nutzerzahl von "Mein DM" habe leicht unter deren Niveau gelegen und sei etwas rückläufig. Damit zeige sich weiterhin kein nennenswerter Einfluss auf das Geschäft der etablierten Online-Apotheken nach dem Start der Drogeriekette im Dezember. Bei Redcare gehe es für die Anleger nach den sehr schwachen Umsatz- und Margenzielen darum, das niedrige Bewertungsniveau gegenüber weiter sinkenden Schätzungen abzuwägen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|
Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
46,10 €
|
Abst. Kursziel*:
225,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
219,97%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: Am Nachmittag Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
04.03.26
|Redcare Pharmacy-Aktie tiefrot: Nach 24 Prozent Plus - Redcare plant verlangsamtes Wachstum (finanzen.at)
|
04.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Redcare vor nächstem Kursrutsch - Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
04.03.26
|Redcare verdient operativ weniger als erwartet - 2026er-Ziele unter Erwartungen (dpa-AFX)
|
04.03.26
|EQS-News: Anja Hendel, Max Müller and Peter Schmid von Linstow to be nominated to the Supervisory Board of Redcare Pharmacy. (EQS Group)
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|46,76
|0,21%
