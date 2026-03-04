TRATON Aktie
|32,38EUR
|-0,68EUR
|-2,06%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Traton nach Zahlen mit einem Kursziel von 32,10 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal habe die Erwartungen übertroffen, aber der Ausblick auf 2026 sei schwach, schrieb Daniela Costa am Mittwoch./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
32,10 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32,58 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,86%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
08:50
|AKTIE IM FOKUS: Traton-Rückschlag geht vorbörslich weiter - Ausblick vorsichtig (dpa-AFX)
|
07:44
|VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: TRATON GROUP erzielt 2025 robusten Auftragseingang in Europa (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: TRATON GROUP in 2025 with robust incoming orders in Europe (EQS Group)
|
03.03.26
|MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.02.26
|TRATON-Aktie gewinnt: MDAX-Konzern verlängert Vorstandsmandat von Traton-Chef (Dow Jones)
|
24.02.26
|MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TRATON von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu TRATON
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|09.01.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|04.02.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|32,44
|-1,88%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|09:43
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:51
|BASF Neutral
|UBS AG
|07:49
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:48
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:43
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|06:43
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|06:42
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|03.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.