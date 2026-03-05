DocMorris Aktie
|5,46EUR
|-0,02EUR
|-0,27%
WKN DE: A0Q6J0 / ISIN: CH0042615283
DocMorris Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Martin Comtesse am Mittwoch nach der Auswertung von E-Rezept-Daten in Deutschland. Die Anzahl aktiver App-Nutzer von Redcare und DocMorris sei im Februar recht stabil geblieben. Die Nutzerzahl von "Mein DM" habe leicht unter deren Niveau gelegen und sei etwas rückläufig. Damit zeige sich weiterhin kein nennenswerter Einfluss auf das Geschäft der etablierten Online-Apotheken nach dem Start der Drogeriekette im Dezember./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
12,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,95 CHF
|
Abst. Kursziel*:
142,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,95 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
142,33%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
03.03.26
|DocMorris AG gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt (EQS Group)
|
03.03.26
|DocMorris AG announces changes to its Board of Directors (EQS Group)
|
27.02.26
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte ein DocMorris-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DocMorris von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
13.02.26
|SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|07:19
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|07:19
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|07:19
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
|20.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|26.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|5,46
|-0,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:24
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|07:23
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|RHI Magnesita Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|RHI Magnesita Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Henkel vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|TRATON Buy
|Warburg Research
|04.03.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank