Bayer Aktie
|37,66EUR
|-0,22EUR
|-0,57%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 42,20 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufige Genehmigung des Glyphosat-Vergleichs in den USA habe die schwache Kursreaktion auf den Geschäftsbericht kompensiert, schrieb Sebastian Bray am Mittwochabend. Noch sei der Vergleich aber nicht ganz in trockenen Tüchern und auch die Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall bleibe wichtig. Bray passte seine Ergebnisschätzungen an höhere Zinskosten für die Glyphosat-Rückstellungen an. Zudem berücksichtigte er damit die geänderte Rechnungslegung der Leverkusener mit einer neuen Definition des bereinigten Ergebnisses je Aktie (adjusted EPS)./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37,53 €
|
Abst. Kursziel*:
6,58%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
37,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,23%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
13:59
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
13:56
|Bayer-Aktie reagiert positiv: Vorläufige Genehmigung für Glyphosat-Deal mit Klägern (dpa-AFX)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
09:48
|Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Bayer-Aktie (finanzen.at)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|37,69
|-0,49%
