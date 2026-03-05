McDonald's Aktie

284,55EUR 0,05EUR 0,02%
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

04.03.2026 21:48:13

McDonalds Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Der Chef der Schnellrestaurantkette sei zwar in den sozialen Medien wegen eines ungeschickten Geschmackstest-Videos zum neuen "Big Arch"-Burger eher schlecht weggekommen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht diese erhöhte Aufmerksamkeit aber weniger als Wettbewerbsnachteil, sondern eher als kostenlose Werbung für die Einführung des zeitlich begrenzten Burgers./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:35 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 330,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 331,74 		Abst. Kursziel*:
-0,52%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 331,74 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,52%
Analyst Name::
Logan Reich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu McDonald's Corp.

Analysen zu McDonald's Corp.

