DHL Group Aktie
|46,16EUR
|-2,29EUR
|-4,73%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Bericht der Bonner sei ganz in Ordnung, er habe jedoch mehr erwartet, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag. Der operative Ergebnisausblick dürfte den Konsens nur geringfügig bewegen. DHL sei hier nicht so aggressiv gewesen wie erhofft./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,55 €
|
Abst. Kursziel*:
31,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
46,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,93%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
14:19
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt DHL Group auf 'Neutral' - Ziel 42,50 Euro (dpa-AFX)
|
12:31
|ROUNDUP 3: DHL blickt wegen geopolitischer Unsicherheit zurückhaltend auf 2026 (dpa-AFX)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|XETRA-Handel: DAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:00
|AKTIE IM FOKUS 2: DHL dämmt Verlust ein - Zahlen in Ordnung, Ausblick weniger (dpa-AFX)
|
11:19
|Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.at)
|
10:34
|Warburg Research beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|08:44
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:40
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|08:44
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:40
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|08:44
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:53
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,48
|-4,07%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13:24
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:24
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Inditex Buy
|UBS AG
|13:20
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13:15
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|adidas Buy
|UBS AG
|13:12
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13:03
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:47
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:42
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|12:24
|SAP Buy
|UBS AG
|11:51
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:45
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|10:38
|PORR buy
|Warburg Research
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Dürr Buy
|Baader Bank
|09:50
|TRATON Buy
|Warburg Research
|09:48
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:47
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|09:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:45
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:45
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.