Ströer Aktie
|32,50EUR
|-1,75EUR
|-5,11%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Für 2026 sei keine großartige Margenverbesserung bei dem Außenwerbespezialisten zu erwarten, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 dürfte um 9 Prozent sinken. Der Fokus richte sich derweil auf die KI-getriebene Marketingplattform./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
48,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31,20 €
|
Abst. Kursziel*:
53,85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
32,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,69%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
12:23
|Fake-Plakate und Verspätungswetten: Satire gegen die Bahn (dpa-AFX)
|
10:42
|ROUNDUP: Ströer erwartet erneut stabile Ergebnisse - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
07:43
|Ströer mit leichtem Umsatzwachstum im Rahmen der Erwartungen (dpa-AFX)
|
26.02.26
|MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|11:45
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|08:43
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:39
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:45
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|08:43
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:39
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:45
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|08:39
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|08:43
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|27.06.25
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|32,60
|-4,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:56
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|13:24
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|13:24
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:24
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:23
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|13:21
|Inditex Buy
|UBS AG
|13:20
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:19
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|13:15
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|adidas Buy
|UBS AG
|13:12
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|13:05
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:04
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|13:03
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|13:02
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:47
|Symrise Buy
|UBS AG
|12:42
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|12:24
|SAP Buy
|UBS AG
|11:51
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:46
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|11:45
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|10:44
|Merck Buy
|UBS AG
|10:38
|PORR buy
|Warburg Research
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Dürr Buy
|Baader Bank
|09:50
|TRATON Buy
|Warburg Research
|09:48
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|09:47
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|09:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:45
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|09:45
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.