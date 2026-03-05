Ströer Aktie

32,50EUR -1,75EUR -5,11%
Ströer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

05.03.2026 08:39:32

Ströer SECo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Für 2026 sei keine großartige Margenverbesserung bei dem Außenwerbespezialisten zu erwarten, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 dürfte um 9 Prozent sinken. Der Fokus richte sich derweil auf die KI-getriebene Marketingplattform./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
31,20 € 		Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47,69%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:45 Ströer Outperform Bernstein Research
08:43 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:39 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Ströer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Ströer SE & Co. KGaA 32,60 -4,82% Ströer SE & Co. KGaA

13:57 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:56 TRATON Kaufen DZ BANK
13:24 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
13:24 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:24 adidas Outperform Bernstein Research
13:24 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:23 Nike Outperform Bernstein Research
13:23 PUMA Outperform Bernstein Research
13:21 Inditex Buy UBS AG
13:20 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13:19 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:16 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:15 Bilfinger Neutral UBS AG
13:15 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13:13 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
13:13 adidas Buy UBS AG
13:12 Bayer Hold Deutsche Bank AG
13:12 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13:11 TRATON Buy Deutsche Bank AG
13:10 Symrise Buy Deutsche Bank AG
13:09 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13:09 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
13:07 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
13:07 Vestas Wind Systems A-S Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 Continental Buy Deutsche Bank AG
13:06 Nike Outperform RBC Capital Markets
13:05 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 Siemens Outperform Bernstein Research
13:04 DHL Group Neutral UBS AG
13:03 Symrise Equal Weight Barclays Capital
13:02 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:47 Symrise Buy UBS AG
12:42 Nemetschek Neutral UBS AG
12:24 SAP Buy UBS AG
11:51 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
11:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
11:46 Continental Market-Perform Bernstein Research
11:45 Ströer Outperform Bernstein Research
10:44 Merck Buy UBS AG
10:38 PORR buy Warburg Research
10:27 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
10:03 Dürr Buy Baader Bank
09:50 TRATON Buy Warburg Research
09:48 PATRIZIA Buy Warburg Research
09:47 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
09:46 KION GROUP Buy Warburg Research
09:45 Aroundtown Buy Warburg Research
09:45 DHL Group Hold Warburg Research
09:40 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
09:39 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
