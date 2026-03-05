NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Für 2026 sei keine großartige Margenverbesserung bei dem Außenwerbespezialisten zu erwarten, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2026 dürfte um 9 Prozent sinken. Der Fokus richte sich derweil auf die KI-getriebene Marketingplattform./rob/mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:11 / GMT



