Hannover Rück Aktie
|251,20EUR
|0,40EUR
|0,16%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Der Jahresstart der europäischen Versicherungsaktien sei ungewöhnlich schwach gewesen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Grund seien sinkende Prämien und KI-Verdrängungssorgen. Christodoulou hält diese allerdings für übertrieben und die Vergangenheit spreche für eine starke Kurserholung./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 15:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
312,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
250,80 €
|
Abst. Kursziel*:
24,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
251,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,20%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|251,60
|0,32%
