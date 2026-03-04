adidas Aktie
|141,65EUR
|-7,00EUR
|-4,71%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas nach Geschäftszahlen und Ausblick von 220 auf 190 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Insgesamt hätten die Anleger des Sportartikelherstellers verhalten auf die angekündigte Verzögerung bei der Margenerholung reagiert, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund dafür dürfe sein, dass der Markt dies gegen die Selbstverpflichtung des Managements hinsichtlich eines langfristigen Umsatzwachstums im hohen einstelligen Prozentbereich abgewogen habe. Die Telefonkonferenz habe weitere Details zu diesem Optimismus geliefert./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
