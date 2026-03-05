Bayer Aktie
|37,66EUR
|-0,22EUR
|-0,57%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54,50 auf 54,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der angestrebte Glyphosat-Vergleich und die ausstehende Entscheidung des obersten US-Gerichts im Durnell-Fall stünden im Rampenlicht, schrieb James Quigley am Donnerstag im Nachgang des Geschäftsberichts. Neue Pharmaprodukte trieben das langfristige Wachstum an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,69 €
|
Abst. Kursziel*:
47,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,41%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|37,88
|0,01%
