DHL Group Aktie
|46,16EUR
|-2,29EUR
|-4,73%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der operative Gewinn 2025 habe die Erwartungen erfüllt und der Ausblick auf 2026 decke sich mit den Marktschätzungen, schrieb Alex Irving am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42,80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
48,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,93%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
46,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,32%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13:04
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:27
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:45
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|08:44
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:40
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|46,48
|-4,07%
