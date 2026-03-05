DHL Group Aktie

46,16EUR -2,29EUR -4,73%
DHL Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

05.03.2026 07:53:38

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 42,80 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der operative Gewinn 2025 habe die Erwartungen erfüllt und der Ausblick auf 2026 decke sich mit den Marktschätzungen, schrieb Alex Irving am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42,80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
48,05 € 		Abst. Kursziel*:
-10,93%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
46,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,32%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

13:04 DHL Group Neutral UBS AG
10:27 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
09:45 DHL Group Hold Warburg Research
08:44 DHL Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:40 DHL Group Buy Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

DHL Group (ex Deutsche Post) 46,48 -4,07% DHL Group (ex Deutsche Post)

13:57 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:56 TRATON Kaufen DZ BANK
13:24 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
13:24 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:24 adidas Outperform Bernstein Research
13:24 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:23 Nike Outperform Bernstein Research
13:23 PUMA Outperform Bernstein Research
13:21 Inditex Buy UBS AG
13:20 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
13:19 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:16 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:15 Bilfinger Neutral UBS AG
13:15 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13:13 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
13:13 adidas Buy UBS AG
13:12 Bayer Hold Deutsche Bank AG
13:12 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13:11 TRATON Buy Deutsche Bank AG
13:10 Symrise Buy Deutsche Bank AG
13:09 Sixt Buy Deutsche Bank AG
13:09 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
13:07 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
13:07 Vestas Wind Systems A-S Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:06 Continental Buy Deutsche Bank AG
13:06 Nike Outperform RBC Capital Markets
13:05 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
13:04 Siemens Outperform Bernstein Research
13:04 DHL Group Neutral UBS AG
13:03 Symrise Equal Weight Barclays Capital
13:02 Continental Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:47 Symrise Buy UBS AG
12:42 Nemetschek Neutral UBS AG
12:24 SAP Buy UBS AG
11:51 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
11:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
11:46 Continental Market-Perform Bernstein Research
11:45 Ströer Outperform Bernstein Research
10:44 Merck Buy UBS AG
10:38 PORR buy Warburg Research
10:27 DHL Group Hold Deutsche Bank AG
10:03 Dürr Buy Baader Bank
09:50 TRATON Buy Warburg Research
09:48 PATRIZIA Buy Warburg Research
09:47 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
09:46 KION GROUP Buy Warburg Research
09:45 Aroundtown Buy Warburg Research
09:45 DHL Group Hold Warburg Research
09:40 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
09:39 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

