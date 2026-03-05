RENK Aktie
|55,33EUR
|-3,85EUR
|-6,51%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
05.03.2026 09:39:36
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen. Dies sei aber großteils bloß "Lärm". Er rät den Anlegern, jede Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Overweight
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56,68 €
|
Abst. Kursziel*:
32,32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
55,33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,55%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RENK
|
14:02
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
11:09
|AKTIE IM FOKUS: Renk nach Ausblick unter Druck - Rheinmetall auf Vortagsniveau (dpa-AFX)
|
10:36
|ROUNDUP: Rüstungsboom beschert Renk Rekorde bei Umsatz und Aufträgen (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Ausblick: RENK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börsengang in Sicht? Mischt die Vincorion-Aktie bald Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS auf? (finanzen.at)
Analysen zu RENK
|09:40
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|RENK Buy
|Warburg Research
