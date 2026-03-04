TRATON Aktie

32,62EUR -0,44EUR -1,33%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

04.03.2026 12:44:04

TRATON Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse des Lkw-Bauers seien solide, aber der Ausblick liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Buy
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,62 € 		Abst. Kursziel*:
50,21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
50,21%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

