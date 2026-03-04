TRATON Aktie
|32,62EUR
|-0,44EUR
|-1,33%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse des Lkw-Bauers seien solide, aber der Ausblick liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
32,62 €
|
Abst. Kursziel*:
50,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,21%
|
Analyst Name::
Fabio Hölscher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
08:50
|AKTIE IM FOKUS: Traton-Rückschlag geht vorbörslich weiter - Ausblick vorsichtig (dpa-AFX)
|
07:44
|VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: TRATON GROUP erzielt 2025 robusten Auftragseingang in Europa (EQS Group)
|
07:30