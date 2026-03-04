NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Dies liege an den US-Zöllen und einem schwachen ersten Quartal der Lkw-Holding./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.