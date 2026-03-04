TRATON Aktie

32,72EUR -0,34EUR -1,03%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

04.03.2026 09:52:13

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Dies liege an den US-Zöllen und einem schwachen ersten Quartal der Lkw-Holding./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
32,26 € 		Abst. Kursziel*:
11,59%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
32,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

