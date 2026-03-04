TRATON Aktie
|32,72EUR
|-0,34EUR
|-1,03%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
04.03.2026 09:52:13
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Margenausblick auf 2026 liege unter den Erwartungen, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Dies liege an den US-Zöllen und einem schwachen ersten Quartal der Lkw-Holding./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
32,26 €
|
Abst. Kursziel*:
11,59%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
32,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,02%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
08:50
|AKTIE IM FOKUS: Traton-Rückschlag geht vorbörslich weiter - Ausblick vorsichtig (dpa-AFX)
|
07:44
|VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: TRATON GROUP erzielt 2025 robusten Auftragseingang in Europa (EQS Group)
|
07:30