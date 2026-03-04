TRATON Aktie

32,72EUR -0,34EUR -1,03%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

04.03.2026 09:49:28

TRATON Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf 2026 entspreche seinen Erwartungen, liege aber unter dem Konsens, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch. Mit Blick auf den Quartalsbericht hob er die starke Auftragslage gerade in Europa hervor./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
32,26 € 		Abst. Kursziel*:
-7,01%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
32,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,31%
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

