TRATON Aktie
|32,72EUR
|-0,34EUR
|-1,03%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
04.03.2026 09:49:28
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick auf 2026 entspreche seinen Erwartungen, liege aber unter dem Konsens, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch. Mit Blick auf den Quartalsbericht hob er die starke Auftragslage gerade in Europa hervor./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
32,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,01%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,31%
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
