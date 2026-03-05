NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" belassen. Der schwache Lauf der Papiere der Spanier gegenüber jenen von Next in den vergangenen Tagen im Zuge der Nahost-Eskalation sei nicht gerechtfertigt, schrieb Georgina Johanan am Mittwoch in ihrem Kommentar zur europäischen Einzelhandelsbranche. Beide erzielten mit mittleren einstelligen Prozentzahlen vergleichbare Umsatzanteile in Nahost. Dabei sei die Region aber ein entscheidender Wachstumstreiber für Next und stehe für etwa 29 Prozent des Überseegeschäfts der Briten. Zudem sei Next stärker betroffen von Spitzen bei Seefrachtraten./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT



