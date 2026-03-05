Inditex Aktie
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" belassen. Der schwache Lauf der Papiere der Spanier gegenüber jenen von Next in den vergangenen Tagen im Zuge der Nahost-Eskalation sei nicht gerechtfertigt, schrieb Georgina Johanan am Mittwoch in ihrem Kommentar zur europäischen Einzelhandelsbranche. Beide erzielten mit mittleren einstelligen Prozentzahlen vergleichbare Umsatzanteile in Nahost. Dabei sei die Region aber ein entscheidender Wachstumstreiber für Next und stehe für etwa 29 Prozent des Überseegeschäfts der Briten. Zudem sei Next stärker betroffen von Spitzen bei Seefrachtraten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
53,18 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
53,80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Georgina Johanan
