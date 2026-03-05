Inditex Aktie

53,80EUR 0,22EUR 0,41%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

<
05.03.2026 07:17:39

Inditex Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" belassen. Der schwache Lauf der Papiere der Spanier gegenüber jenen von Next in den vergangenen Tagen im Zuge der Nahost-Eskalation sei nicht gerechtfertigt, schrieb Georgina Johanan am Mittwoch in ihrem Kommentar zur europäischen Einzelhandelsbranche. Beide erzielten mit mittleren einstelligen Prozentzahlen vergleichbare Umsatzanteile in Nahost. Dabei sei die Region aber ein entscheidender Wachstumstreiber für Next und stehe für etwa 29 Prozent des Überseegeschäfts der Briten. Zudem sei Next stärker betroffen von Spitzen bei Seefrachtraten./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 23:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53,18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:17 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.03.26 Inditex Equal Weight Barclays Capital
09.02.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
26.01.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
23.01.26 Inditex Equal Weight Barclays Capital
