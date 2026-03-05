Merck Aktie
|119,60EUR
|-3,55EUR
|-2,88%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter auf 2026 bedeute ein leichtes Korrekturrisiko beim operativen Ergebniskonsens, schrieb James Quigley am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
123,05 €
|
Abst. Kursziel*:
21,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
119,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,42%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|120,30
|-2,31%
