Allianz Aktie
|355,60EUR
|-5,20EUR
|-1,44%
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 459 Euro belassen. Der Jahresstart der europäischen Versicherungsaktien sei ungewöhnlich schwach gewesen, schrieb Michael Christodoulou am Mittwoch in seinem Branchenkommentar. Grund seien sinkende Prämien und KI-Verdrängungssorgen. Christodoulou hält diese allerdings für übertrieben und die Vergangenheit spreche für eine starke Kurserholung./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 15:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
459,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
358,70 €
|
Abst. Kursziel*:
27,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
355,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,08%
|
Analyst Name::
Michael Christodoulou
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|356,90
|-1,08%
