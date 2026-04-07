United Internet Aktie
|28,24EUR
|0,44EUR
|1,58%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
07.04.2026 07:54:18
United Internet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Sonntag an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. An der Einschätzung ändert sich nichts./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
27,76 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,34%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
28,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,93%
|
Analyst Name::
Ganesha Nagesha
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
|07:54
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|UBS AG
