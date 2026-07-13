United Internet Aktie
|24,60EUR
|0,98EUR
|4,15%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
13.07.2026 13:24:08
United Internet Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie des Internetdienstleisters sei eine günstigere Möglichkeit, um an der Wertentwicklung von 1&1 und Ionos teilzuhaben, schrieb Polo Tang am Freitag./niw/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Buy
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
31,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,56 €
|
Abst. Kursziel*:
29,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,27%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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