United Internet Aktie
|26,60EUR
|0,16EUR
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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
United Internet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
25,98 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,77%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
26,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,02%
|
Analyst Name::
Mathieu Robilliard
|
KGV*:
-
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