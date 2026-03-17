United Internet Aktie

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WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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17.03.2026 09:30:25

United Internet Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
25,98 € 		Abst. Kursziel*:
-3,77%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
26,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,02%
Analyst Name::
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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