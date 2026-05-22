United Internet Aktie

25,96EUR -0,66EUR -2,48%
United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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22.05.2026 10:07:00

United Internet Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für United Internet von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einer Beteiligung von 86 Prozent an 1&1 und 64 Prozent an Ionos sei United Internet vor allem eine Story dieser zwei Unternehmen, schrieb Nizla Naizer am Freitag. Das Portfolio sollte gute Ergebnisse hervorbringen. Naizer vereinfachte nun ihr Bewertungsmodell für United Internet mit Blick auf den Verkauf von Versatel an 1&1./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Buy
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,78 € 		Abst. Kursziel*:
31,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,97%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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