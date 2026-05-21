United Internet Aktie

26,64EUR -0,58EUR -2,13%
United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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21.05.2026 11:36:58

United Internet Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 26 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen für United Internet und die Tochter 1&1 am Mittwoch an die jüngsten Quartalszahlen an./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
26,70 € 		Abst. Kursziel*:
1,12%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
26,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,35%
Analyst Name::
Ganesha Nagesha 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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