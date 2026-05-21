LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 26 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen für United Internet und die Tochter 1&1 am Mittwoch an die jüngsten Quartalszahlen an./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT



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