United Internet Aktie
|26,64EUR
|-0,58EUR
|-2,13%
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
21.05.2026 11:36:58
United Internet Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 26 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen für United Internet und die Tochter 1&1 am Mittwoch an die jüngsten Quartalszahlen an./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Equal Weight
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
26,70 €
|
Abst. Kursziel*:
1,12%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
26,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,35%
|
Analyst Name::
Ganesha Nagesha
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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