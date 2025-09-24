Symrise Aktie
|76,06EUR
|0,54EUR
|0,72%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 110 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens. Die Aktien des Aromenherstellers böten im Vergleich zwar enormen verborgenen Wert, für dessen Schöpfung sei es aber wohl zu früh. Insgesamt sieht sie den Subsektor aber zunächst vergleichsweise positiv./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,88 €
|
Abst. Kursziel*:
18,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,33%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AGmehr Nachrichten
|
23.09.25
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
23.09.25
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.09.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
19.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
19.09.25
|DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
19.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AGmehr Analysen
|09:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|11.08.25
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.08.24
|Symrise Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|75,60
|0,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:32
|GEA Halten
|DZ BANK
|09:30
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|09:24
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:19
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|09:18
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|09:01
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Dürr Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:24
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08:20
|Eckert & Ziegler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:19
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|08:13
|Novartis Neutral
|UBS AG
|07:42
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|07:06
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06:59
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|06:48
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:48
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Orsted Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.25
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Nemetschek Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)