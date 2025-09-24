FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Symrise von 110 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte sieht die europäische Chemiebranche in ihrer am Mittwoch vorliegenden Analyse im langwierigen Abschwung. Die Risiken für die Markterwartungen an 2026 seien immens. Die Aktien des Aromenherstellers böten im Vergleich zwar enormen verborgenen Wert, für dessen Schöpfung sei es aber wohl zu früh. Insgesamt sieht sie den Subsektor aber zunächst vergleichsweise positiv./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.